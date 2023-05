Amministrative | su 8 comuni al voto eletti 3 sindaci imputati o indagati | in provincia di Siracusa sconfitta la questione morale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023) Votereste un candidato sindaco sotto inchiesta o peggio sotto processo? Forse per molti la risposta potrebbe sembrare scontata, ma non per gli elettori delladi, perché negli ottoin cui si è tornati alle urne, sono stati premiati 3, in barba alla. Gianni “reuccio” di Priolo – Oltre 2 mila e seicento voti (37,84%) li ha raccolti Pippo Gianni (nella foto), rieletto sindaco di Priolo per la quarta volta. L’ex deputato nazionale e regionale, con un passato da assessore all’industria siciliana, è sotto processo da gennaio per corruzione, tentata concussione, falsità materiale e ideologica in atti pubblici. Era finito ai domiciliari ad ottobre perché, secondo i magistrati di ...