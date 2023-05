Amarcord Napoli | accadde oggi

(Di martedì 30 maggio 2023) Quel famoso 5 luglio 1984 compiva diciott'anni. Quando arrivò a 'Citta nuova', cinque anni più tardi, Diego esclamò: "Finalmente è arrivato uno più basso di me!", come hanno riportato Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo nel volume 'Ildalla A alla Z'. Il primo gol con la maglia partenopea lo realizzò in Coppa Italia, alla Reggina, il 30 agosto 1989, tre giorni dopo il debutto in Serie A. Subito titolare perché i sudamericani dovevano ancora rientrare dalle vacanze a causa della Coppa America Quattro stagioni con la casacca del, a causa della crisi finanziaria che costringerà il club a cedere i pezzi migliori. Il 30 maggio 1993 Gianfranzo Zola siglava le ultime reti con il 'Ciuccio'. Quel dì anche Giovanni Francini scriveva l'explicit realizzativo con il

...ilper la vittoria, mette in risalto l e ombre sull'affare Osimhen, decisivo come non mai per la conquista dello scudetto. Mentre ci troviamo a ridosso del podio, troviamo due account...Parola d'ordine: tin bota. In breve, non mollare, siamo nella terra deglifelliniani e di Tonino Guerra che ricordava "l'ottimismo è il profumo della vita", c'è ... nelladell'Ottocento ...addirittura finireste a 10 dalse stasera espugnasse il Dacia Arena ad Udine!... e ... Pirlati & Maruti!! Un caro abbraccio Massimo 48

AMARCORD: Bologna-Napoli, nel segno di Sinisa e dei ricordi scudetto PianetAzzurro

Quante ne sono successe sotto le Due Torri! Si è virtualmente vinto uno scudetto trent’anni fa, si giocava un calcio più genuino sotto il segno di Beppe Savoldi che marcò la sfida in più di un’occasio ...Blog Calciomercato.com: "Ma prego si accomodino signori...ma già ci siamo visti qualche settimana fa ..o mi sbaglio" È la segretaria dello studio ...