Amadeus chiama Fiorello | ‘Sarò a Sanremo 2024 | resto volentieri in Rai’

(Di martedì 30 maggio 2023)resta in Rai. E a. Il conduttore televisivo più famoso della TV Italiana,, rassicura sulla sua presenza aaveva sollevato qualche preoccupazione a riguardo lanciando quella che è stata definita una “bombetta”, comunicando nella puntata di Viva Rai2 cheera indeciso se tornare a dirigere la regia sanremese. Per fortuna, subito dopo, la smentita: la solita burla dello showman e comico siciliano: «era uno scherzo»). La conferma è arrivata proprio stamattina dal diretto interessato: «Rimangoin Rai e sto lavorando serenamente con l’amministratore delegato al prossimo», ha detto il conduttore che hato in diretta...

Sanremo,Fiorello a VivaRai2!: 'Stiamo già lavorando in serenità, non lascio la Rai' Amici, Isobel Kinnear: 'Ritorno di fiamma con Cricca'. La risposta della ballerina fa sperare i ...E allora l'obiettivo numero uno da perseguire dalle parti di Saxa Rubra siNicola Porro, ...lascia Sanremo La smentita nel siparietto con Fiorello"Non ci sono agenti segreti che controllano. Si lavora già da tempo serenamente con l'amministratore delegato Roberto Sergio", ha dichiarato. "Nessuno ti ha epurato Smentisci le voci che qualcuno controllerebbe le tue scelte musicali", chiede ironicamente Fiorello. "No, no nessuno, rimango volentieri in Rai", risponde subito il ...

Amadeus chiama in diretta Fiorello: «Resto volentieri in Rai e lavoro serenamente a Sanremo» ilmessaggero.it

"Rimango volentieri" in Rai e "sto lavorando serenamente con l'amministratore delegato" al prossimo Sanremo: parola di Amadeus, che ha chiamato in diretta Fiorello durante la puntata di Viva Rai2!.Amadeus chiama Fiorello a "VivaRai2!". Dopo i rumors dei giorni scorsi, è stato il conduttore a fare chiarezza sul suo futuro, che a differenza di Fabio Fazio e Lucia Annunziata non prevede ...