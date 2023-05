(Di martedì 30 maggio 2023) ' Io non ce l'ho con nessuno , voglio bene a entrambi hanno lavorato con me tanti anni', ospite a ' Pomeriggio Cinque 'sie ae chiarisce la sua ...

' Io non ce l'ho con nessuno , voglio bene a entrambi hanno lavorato con me tanti anni', ospite a ' Pomeriggio Cinque 'si rivolge a Lino Banfi e a Edwige Fenech e chiarisce la sua posizione dopo aver dichiarato di ' essere stato dimenticato ' dall'attore e dalla produttrice con cui ha lavorato in passato."Perché mi chiamavano così":spiazza Salvo Sottile... negli anni, fino a farla diventare quella che è oggi, uno degli appuntamenti culturali più... volto caratteristico e Go Man! Gianpaolo Ascolese, Simone Corami e Bruno, insieme a colleghi,...

Alvaro Vitali si rivolge a Lino Banfi e a Edwige Fenech: "A pranzo insieme senza di me" TGCOM

L'attore comico a "Pomeriggio Cinque": "Sarebbe stato bello se mi avessero invitato, ma non ce l'ho con loro" " Io non ce l'ho con nessuno, voglio bene a entrambi hanno lavorato con me tanti anni", os ...Trama: Luisa (Edwige Fenech), è una professoressa di piano che, per seguire luomo amato, si trasferisce da Lucca a Milano. Qui scoprirà che il sedicente amante ha già una famiglia Nel cast anche Ren ...