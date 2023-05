Almanacco del 30-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 maggio 2023)del giorno è una volta che scava andiamo che abbiamo superato il lunedì Dai va bene no martedì 30 maggio Buona giornata Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanna D’Arco i nomi e la variante femminile dell’ebraico yoga naam composto dai È l’abbreviazione di grave e da can-am Che vuol dire via Misericordia o d’oro di Dio il proverbio ci dice acqua e vento fanno frumento sono una di oggi lo zar di Russia Pietro primo il grande Peter Carl Fabergé e Piero Chiambretti Noi invece andiamo a fare tantissimi auguri a Dora con Natale insieme fanno 58 anni di matrimonio Grazie Maria Teresa veramente per da parte mia e di Teresa ma insomma sono tantissimi auguri anche a Milena ed Emilio che invece di matrimonio di anni ne fanno 46 e dobbiamo Roger e a parte che salutano anche te eh ma bisogna capire quanti sono che nozze sono Dovresti andare a vedere Poi ...