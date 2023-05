... siamo tornati e dobbiamo nominare quello per l'", ha aggiunto, a giudizio della quale "bisogna rafforzare gli strumenti, soprattutto quelli che consentono di essere pronti qualora l'......un endorsement del Quirinale alla nomina del presidente della regione a commissario per l'... Ugo Zampetti , che in questo modo manda un segnale molto forte all'esecutivo e alla premierLeggi ancheEmilia - Romagna,dal tailleur alle calosce in zona Cesarini: la diplomazia del fango e il timore di un flop La premier, soddisfatta per l'esito dei ballottaggi, ...

Alluvione, Meloni: da Pnrr risorse importanti per messa in sicurezza Tiscali Notizie

Si accelera per istituire la Commissione d’inchiesta sulla pandemia, per trasformare l’utero in affitto in reato universale e avviare le riforme ...Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Il tema della ricostruzione nell’Emilia Romagna messa in ginocchio dall’alluvione “è collegato al Pnrr e alla messa in sicurezza dei territori, perché il Pnrr offre importa ...