Alluvione Emilia-Romagna | Mattarella in visita | “Ricostruzione veloce | non siete soli”

(Di martedì 30 maggio 2023) Sullanon piove più da alcuni giorni, ma solo da ieri l’allerta meteo è scesa al colore giallo, dopo un mese trascorso quasi interamente in allerta arancione o rossa (LO SPECIALE). Mentre prosegue la conta dei danni e si pensa alla(COME POSSONO ESSERE USATI I FONDI DEL PNRR), oggi è arrivato il presidente della Repubblica Sergio, per unanelle aree devastate dall'. "Tutta l'Italia vi è vicina e non saretenella, che deve essere", ha detto. Ieri il capo dello Stato ha annunciato che devolverà la somma legata al Premio Paolo VI, che gli è stato consegnato dal Papa, alla Comunità Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel Riminese, e alle sue case di accoglienza colpite dalle ...

Subito dopo l'elezione del presidente, la Consulta ha deliberato lo stanziamento di 300.000 euro per l'emergenzainRomagna. " Uniamo le forze, perché abbiamo tutti lo stesso ...Il tema della ricostruzione nelle zone dell'Romagna colpite all'"è collegato al Pnrr e alla messa in sicurezza dei territori, perché il Pnrr offre importanti risorse per la messa in sicurezza dei territori ed è un tema che va ...Cesena, 30 maggio 2023 'Romagna mia" cantata a squarciagola dai ragazzi della scuola don Milani e dai volontari che stanno aiutando le popolazioni colpite dall', ha accolto Sergio Mattarella durante la sua visita a Cesena, per il sopralluogo delle zone alluvionate. Quirinale

Diretta: Mattarella visita le ferite dell'alluvione in Emilia Romagna: “Non sarete soli, la ricostruzione sia veloce” il Resto del Carlino

Leggi su Sky TG24 l'articolo Alluvione Emilia Romagna, cala il livello di allerta. Oggi attesa la visita di Mattarella ...Non solo buone notizie e record per il turismo italiano, ma anche una sferzata di ottimismo per l’ Emilia-Romagna che nonostante la tragedia dell’alluvione sta cercando di tenere duro. Ben 68 milioni ...