Alluvione Emilia Romagna | cala il livello di allerta Oggi attesa la visita di Mattarella

(Di martedì 30 maggio 2023) Sullanon piove più da alcuni giorni, ma solo da ieri l’meteo è scesa al colore giallo, dopo un mese trascorso quasi interamente inarancione o rossa (LO SPECIALE). Mentre prosegue la conta dei danni e si pensa alla ricostruzione (COME POSSONO ESSERE USATI I FONDI DEL PNRR),arriverà il presidente della Repubblica Sergio, la cuipartirà da Modigliana, una delle realtà più piccole ma anche una delle più danneggiate. In mattinata il Capo dello Stato raggiungerà il borgo dell'Appennino forlivese dove lo attenderanno il sindaco e i cittadini, poi sarà a Forlì, per incontrare i volontari che hanno lavorato nell'emergenza e la giornata si concluderà nel pomeriggio con i sindaci del territorio a Faenza, dove l'acqua del Lamone ha invaso varie zone ...

La responsabilita, invece, come ci mostrano in questi giorni tanti cittadini dell'Romagna, chiama ciascuno ad andare contro - corrente rispetto al clima di disfattismo e lamentela, per sentire ...Romagna : a iuti per ristrutturare le case delle famiglie meno abbienti rese inagibili dall'. SUD SUDAN: ricostruzione dell'Istituto Tecnico Professionale diocesano a Malakal per ...... Cosi come per tutte le precedenti emergenze che hanno interessato il territorio nazionale, anche in questa circostanza stiamo aiutando la popolazione colpita dall'inRomagna del 16 ...

Alluvione Emilia Romagna, domande di contributo per sfollati: come ed entro quando inviarle il Resto del Carlino

Dopo l'alluvione, la situazione sta migliorando secondo i dati diffusi dalla Regione. Attualmente, ci sono 1.128 persone ospitate in strutture fornite dai Comuni o negli alberghi, il che rappresenta u ...Tante le iniziative a sostegno degli alluvionati, da Reggio Emilia alla Brianza, l’Associazione Le Donne della Birra promuove una raccolta fondi ...