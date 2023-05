Allegri e la Juve al bivio | tutte le ipotesi per il futuro Cosa può succedere?

Il termometro tra i tifosi segnala un forte calo delle temperature al termine della seconda stagione senza trofei, un crollo sul tema. Il tecnico era stato riaccolto con grande affetto nell'...La prima macro voce da tenere in considerazione, ancor prima di valutare la rosa, è relativa all'allenatore: lavaluta attentamente la posizione diperché non può permettersi di ...Non è un caso che in questi giorni il futuro disia ritornato prepotentemente sulla cresta dell'onda, con l'esonero del tecnico livornese che sembra configurarsi come un'opzione sempre più ...

Allegri sotto assedio: 17 sconfitte, nessun trofeo, feeling ai minimi termini La Gazzetta dello Sport

L'allenatore ha un contratto che lo lega al club ancora per due stagioni, con un ingaggio da 9 milioni bonus compresi. Ma la sua posizione comunque vacilla ..."Perché uno come Max, abituato ad allenare i campioni e cultore dei livelli - per lui esistono quelli in grado di giocare la Champions e quelli che l’Europa la possono ...