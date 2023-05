Le parole di Tajani , che ha poi aggiunto che l'Italia continua a lavorare con gli altri paesi per la stabilizzazione, fanno il punto su quanto accaduto ieri nel nord dela maggioranza serba a ...Falsobomba sul volo Mauritius - Parigi: atterraggio demergenza in Kenya LANCIATE ANCHE MOLOTOV Fotogallery -, attaccati soldati italiani: ci sono feriti "GOVERNEREMO PER I PROSSIMI CINQUE ...La7.it - 17:40 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani , a proposito degli scontri nel nord del, ha affermato: "Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo in questa parte dei ...

Allarme Kosovo: la Nato schiera più forze TGLA7

Previsti 700 uomini in più per separare albanesi e serbi. Nessuno degli italiani feriti ieri è in pericolo di vita ...Perché i militari italiani sono in Kosovo Dai bombardamenti su Belgrado del '99 alle elezioni boicottate dai serbi, la storia della missione Nato Kfor.