Alla fine si è arreso Adriano Galliani confessa | il sequestro di persona

(Di martedì 30 maggio 2023) Con l'incipit del suo libro autobiografico (“Le memorie diG., storia di una passione infinita”, edito da Piemme)sceglie di affidarepenna sopraffina di Luigi Garlando il compito di risolvere lesto il dubbio amletico di molti: il suo più profondo innamoramento calcistico. Nei venticinque anni di carriera da “Condor” del Milan di superstelle ne ha accalappiate molte. Anche perché, prima di essere dirigente dei rossoneri è stato supertifoso, non d'infanzia (a Monza «che non vuole essere e non è la banlieu di Milano» per emanciparsi si tifava Juve) ma di vocazione. Anzi, prima ancora è stato un ragazzino tarantolato da una passione: lo sport. Il ciclismo, il tennis, ovviamente il calcio. Al Milan ha inventato un concetto: quello dei superteam. In Italia se n'erano visti alcuni: il Grande ...