(Di martedì 30 maggio 2023) Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’evento estivo lungo il fiume Serio gestito da «La Bergamasca Eventi». A pochi passi dalla stazione TEB ci saranno per tutta l’estate eventi, concerti, buon cibo e tante novità. Si parte subito con il botto questo fine settimana con il concerto del «Vava» e le sue divertentissime hit musicali

Non solo Acea Ato 2,Ruberti approda anche a Risorse per Roma, società in house di Romache si occupa di urbanistica e patrimonio. La nomina è stata chiesta dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha presentato ...Dovrebbe trattarsi di un panda, visto che non sembrano esserci macchie di altro colore sul ... La riserva di Wolong, a 130 km dalladel Sichuyan Chengdu, è il Santuario dei Panda ...... quelle accese sulla frase "mi devono chiedere scusa in ginocchio, li ammazzo", che aveva spinto anche l'allora segretario del Pd, Enrico Letta, a chiedere al primo cittadino dellala testa ...

Albino capitale estiva del gusto con lo «Spritz&Burger» L'Eco di Bergamo

Albino Ruberti tornerà in Campidoglio, alla guida della società Risorse per Roma. A proporre il nome del suo ex capo di gabinetto è stato il sindaco Roberto Gualtieri, e stamattina le commissioni cong ...L ’apertura anticipata di fine maggio ha già offerto un “assaggio” gustoso dei prossimi mesi. Sarà infatti un’estate decisamente scoppiettante ad Albino con lo «Spritz&Burger». Daniele Archetti, titol ...