Alberto Zaccheroni torna a parlare in pubblico | “Le gambe girano”

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo il malore che ha colpitoil 12 febbraio scorso, oggi l'ex tecnico di Udinese e Milan èto in un evento. Lo ha fatto al Teatro Manzoni di Milano per la presentazione del libro autobiografico di Adriano Galliani, "Le memorie di Adriano G. Storia di una passione infinita". L'allenatore che guidato anche la Nazionale del Giappone ha prima volutodel legame fortissimo che lo unisce ancora all'Amministratore delegato del Monza, dicendo ai cronisti presenti: "Mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre difeso ed è rimasto questo legame di affetto". Poi si passa ai ricordi dei tempi milanisti: "Con Galliani ci siamo divertiti, venivamo da due anni di non risultati e ...

