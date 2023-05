(Di martedì 30 maggio 2023) Aperto nella giornata mondiale, l’evento tracciadi ricerca condivisa In occasione della Giornata mondiale della(Sm) si è aperto oggi a Roma ilannuale della Fondazione dell’Associazione italiana), la principale finanziatrice della ricerca scientifica su questa patologia in Italia. L’evento, dal titolo ‘Our pathways to’, che si svolge a Roma, dal 30 maggio all’1 giugno, è l’occasione – si legge in una nota diffusa da Aism – per parlare della co-responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel sistema ricerca per costruire e condividere(pathways) per arrivare arisolutive per la Sm e le altre patologie correlate. Le cifre dell’impegno di ...

Chiusura in calo per le Borse europee, perdella prudenza degli investitori in merito all'accordo sul tetto del debito degli Stati Uniti, prima dell'autorizzazione da parte del, e per ...Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano con cautela all'accordo sul tetto del debito Usa, in vista dellibera del. Sui mercati pesa la forte contrazione del petrolio in attesa della riunione dell'Opec+ della prossima settimana. Concludono la seduta in negativo Londra ( - 1,38%), Parigi ( -...Sui mercati su guarda con cautela all'accordo negli Usa sul tetto del debito in vista dellibera del. Marciano in calo Londra e Parigi ( - 1,2%). Male anche Milano ( - 0,2%), Madrid ( - ...

Al via congresso Fism, focus su percorsi per cure sclerosi multipla Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...SALUTE. AL VIA IL CONGRESSO FISM: LA RICERCA PUO’ FERMARE LA SCLEROSI MULTIPLA Quali sono le strade che porteranno alla cura della sclerosi multipla Se ne è discusso oggi, in occasione della Giornata ...