AlCarrisiDamiano: 'Non è una buona idea fare proselitismo delle canne'. Il cantante di Cellino San Marco su Adnkronos ha criticato la foto di Damiano ed ha spiegato il motivo: ' Fare ...Il cantante, da pochi giorni ottantenne, commenta la foto pubblicata dal frontman dei Maneskin con una canna in ...Le risposte dei fan sono epiche Damiano dei Maneskin nudo su Instagram (con uno spinello): e Lazza commenta così AlDamiano dei Maneskin 'Fare proselitismo della cannabis non mi sembra ...

Al Bano bacchetta Damiano dei Maneskin: “La droga distrugge, vale anche per lo spinello” Perizona

Damiano dei Maneskin è da sempre divisivo. Il frontman della band romana, sui social network, spesso attira l'attenzione per i suoi nudi artistici, pose audaci o dichiarazioni ...Quella del 19 maggio di Tallin, in Estonia, è stata l’ultimata data del tour europeo dei Måneskin, ora appena rientrati a Roma dopo un lungo viaggio continentale. A fine 2022 c’erano stati i concerti ...