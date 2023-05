Ajax | terremoto nei Paesi Bassi | Van der Sar lascia i lancieri

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 30 maggio 2023) Lo ha annunciato ufficialmente il club di Amsterdam attraverso i propri canali social e, in particolare, su Twitter è apparso l’annuncio che Edwin van der Sar, amministratore delegato dell’, lascerà la società. La decisione non sorprende più di tanto, dal momento che isi trovano in una profonda crisi sportiva e istituzionale senza precedenti. Secondo la stampa olandese, Van der Sar, oggi 52 anni, subentrato nel club di Amsterdam nel 2006 dopo una lunga carriera da giocatore, non è stato licenziato, ma si sarebbe dimesso volontariamente, non vedendo più una possibilità di futuro come amministratore dell’. L’ex portiere della Juventus ha vinto tutto ciò che un calciatore può vincere con un club: l’olandese con la maglia dei lanceri ha infatti vinto la Champions League e la Coppa UEFA, il campionato olandese per 5 ...