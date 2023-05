(Di martedì 30 maggio 2023) Durante la seconda guerra mondiale era stato armato e utilizzato dalla Decima Flottiglia Mas della Regia Marina italiana per trasportare i mezzi militari. Intercettato dalle forze alleate ...

Il giorno seguente tre immersione in apnea e la conferma tanto attesa: quel relitto è della nave. Il Sogliola, peschereccio costruito nel 1924 e militarizzato il 24 maggio ...

Affondato dagli inglesi nel '43,all'Asinara relitto del Sogliola Euronews Italiano

Durante la seconda guerra mondiale era stato armato e utilizzato dalla Decima Flottiglia Mas della Regia Marina italiana per trasportare i mezzi militari. (ANSA) ...Alessandro Masala, sub e «apneista» ha ritrovato, al largo dell’Asinara, il battello affondato dagli inglesi nel 1943. «L’ho cercata per 10 anni. Quando laltro giorno il sonar finalmente l’ha “battuta ...