Una 'stretta' al proliferare degli- dopo una serie di incontri con le parti interessate negli scorsi mesi - al fine di 'fornire una disciplina uniforme a livello nazionale' e ...Scatta la stretta suglituristici, ma i sindacati si oppongono. Come già anticipato nelle scorse settimane, è arrivata la bozza presentata da Daniela Santanché in cui è previsto un codice identificativo ...Sono alcune delle novità del ddl suglisu cui è al lavoro il governo, secondo una bozza che circola in queste ore. Il provvedimento, che la ministra Daniela Santanchè aveva promesso ...

Affitti brevi, la bozza del ddl: registro nazionale e obbligo di soggiorno di almeno due notti in centro TGCOM

La durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche non potrà essere inferiore a due notti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la ...Arriva la stretta del governo sugli affitti brevi. Tra le principali misure messe a punto dal ministero del Turismo nella bozza del nuovo disegno di legge ci sono l'obbligo nei centri storici delle ci ...