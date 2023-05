Affitti brevi | ' almeno due notti di soggiorno e sanzioni fino a 5mila euro' La bozza del ddl e la novità del codice unico

Un codice unico per ogni casa, sanzioni fino a 5mila euro e un soggiorno minimo di due giorni. Sono alcune delle novità del ddl suglisu cui è al lavoro il Governo , come si legge da una bozza che circola in queste ore. Tra le novità introdotte dall'eventuale disegno di legge ci sarebbe un ' Codice identificativo ...Sono alcune delle novità del ddl suglisu cui è al lavoro il governo, secondo una bozza che circola in queste ore. Il provvedimento, che la ministra Daniela Santanchè aveva promesso ...Scatta la stretta su Airbnb e suglituristici . Assicurare una normativa uniforme a livello nazionale per scongiurare il rischio di " un turismo sovradimensionato " rispetto alle potenzialità e alle possibilità ricettive ...

Un codice unico per ogni casa, sanzioni fino a 5mila euro e un soggiorno minimo di due giorni. Sono alcune delle novità del ddl sugli affitti brevi su cui è al lavoro il ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...