Aeroporto di Fiumicino | bagno con shampoo nella fontana

(Di martedì 30 maggio 2023) Un uomo si lava con tanto di shampoo all'aeroporto di Fiumicino, davanti ai tanti testimoni oggi ai terminal. E' quello che ha fatto oggi un uomo in boxer, a quanto si apprende non un senza fissa dimora, che si è fatto immortalare dai cellulari dei passanti che lo hanno ripreso pubblicando il video sui social. E' successo alle 14 di oggi all'aeroporto 'Leonardo da Vinci' di Roma. I poliziotti sul posto lo stanno cercando, anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Forte l'indignazione della comunità aeroportuale.

