Addio Spalletti | il parere di Rambaudi | “Via perché ha chiesto determinate garanzie a livello tecnico ed economico”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 30 maggio 2023) Ai microfoni di Televomero, l’ex calciatore ed ora opinionista, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di Lucianoe della sua decisione di prendersi un anno sabbatico e lasciare Napoli da campione in carica. “Lucianosecondo me haed, non credo all’idea che L'articolo