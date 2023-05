Sale la febbre per la finalissima diLeague di Istanbul , l' Inter che sfida il dream - team del Manchester City . Ma ci sono ... senza precedenti": Caressa, la denuncia contro Lele...sogna un nuovo trionfo internazionale che tra l'altro la qualificherebbe alla prossima...tecnico di Antonio Di Gennaro (in studio di Marco Lollobrigida con Sebastiano Nela e Daniele). ...Leleprova ad anticipare le scelte di Simone Inzaghi in vista della finale diLeague in programma ad Istanbul contro il Manchester City. Per l'Inter ora c'è l'impegno in campionato contro l'...

Adani: “Champions L’Inter gioca un gran calcio, ma vincerà il City” Pianeta Milan

L’ex difensore Lele Adani ha fatto il suo pronostico sulla finale di Champions League. Lele Adani alla BoboTv ha detto la sua su Manchester City-Inter. “Io ho detto che per me vincerà il Manchester Ci ...Adani: «Ecco perché l’Inter perderà in finale». Le parole dell’ex calciatore sulla finale di Champions League Lele Adani ha parlato ai microfoni della Bobo Tv della finale di Champions League tra Manc ...