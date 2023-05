Accettato il patteggiamento Juve | multa da 718mila euro

(Di martedì 30 maggio 2023) Lantus è statata diin relazione alla cosiddetta manovra stipendi dal Tribunale Federale Nazionale. Nessun punto di penalizzazione. Stop ai processi e rinuncia a qualsiasi ricorso da parte dalla società bianconera sulle vicende pendenti. Tutti gli altri dirigenti rinunciano con ila eventuali ricorsi sia alla corte federale d'appello sia al Collegio di garanzia presso il Coni.Il TFN haanche le altre sanzioni proposte nei confronti degli ex dirigenti. In particolare, 47 miladia Fabio Paratici, 35,25 milaper Pavel Nedved e 32,5 milaper Federico Cherubini. Multe anche per Cesare Gabasio (18,5 mila), Paolo ...

... dato che la Juve è precipitata al 7° posto; la Juve dal canto suo hadi non disputare ... Se la Juve non avesse perso col Milan, non si sarebbe potuto concludere ilprima della ...... Stefano Bandecchi, reo di aver rilasciato parole durissime nei confronti del presidente della FIGC e vice presidente UEFA, Gabriele Gravina dopo il( ) della Juventusdal ...Non è piaciuto al ministro dello Sport Abodi l'entusiastico sospiro di solliev o di Gravina alla notizia deltra Juve e procura federaledal tribunale. Quella 'ritrovata ...

Blog Calciomercato.com: Con il patteggiamento sulla "vicenda stipendi" si è conclusa la lunga telenovela sui provvedimenti da adottare da parte della giustizia ...Il Tribunale federale nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus sul filone "manovra stipendi": solo un'ammenda per il club che rinuncia ai ricorsi. Nessun patteggiamento per ora per l'ex ...