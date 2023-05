Leggi Anche(Milano), studente minaccia i compagni con una pistola finta e ferisce la docente con ... Ci sarà un periodo lungo di rieducazione, sidi settembre. E sarà verosimilmente ...Il ragazzo nonma per gli gli investigatori il movente dell'aggressione è legato alla rabbia ... Questa mattina gli studenti dell'istituto Alessandrini disono tornati scuola. La ..., studente ferisce professoressa.il preside: episodio "inaspettato" Ed è ancora ricoverata, ma all'ospedale di Legnano, la sua insegnante, la 51enne Elisabetta Condò : la donna è ...

Abbiategrasso, parla la prof accoltellata dallo studente: "Non me l'aspettavo" | Il 16enne arrestato per tentato omicidio piantonato in ospedale TGCOM

"È stato lui, non me l'aspettavo". Ha avuto solo la forza per pronunciare queste parole Elisabetta Condò, la prof aggredita da uno studente in una scuola superiore di Abbiategrasso. A riferirlo è il m ...Il professore è chiamato ad essere amico e maestro dei suoi allievi, ma non deve essere lasciato solo. Ne è convinto lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati, che sottolinea l'importanza di un'équipe ...