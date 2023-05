A tavola con i ravioli cinesi al vapore

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 30 maggio 2023) I jiaozi sono un tipo di fagottini, in italiano comunemente chiamati, molto popolari in Cina, Giappone e Corea. Non vanno confusi coi wonton: i jiaozi hanno una pasta più spessa e ondulata, schiacciata alle estremità, e sono generalmente consumati dopo l'immersione in salsa di soia e aceto di soia (o salsa chili piccante); i wonton sono più sottili e sferici, di solito serviti in brodo. Sono ripieni di carne o verdura, avvolti con una sottile pasta fatta di un impasto di acqua e farina sigillata con la pressione delle dita. Chiunque sia stato in un ristorante cinese o giapponese li ha sicuramente mangiati. Vediamo come prepararli a casa!Ingredienticarne macinata di maiale 400 gr - 3 cucchiai dadi sherry secco - cavolo verza (foglie) q.b. - farina 500 gr – 3 cipollotti verdi - 1 spicchio di aglio tritato – un cucchiaio e mezzo da tè ...