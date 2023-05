Le autorità della città russa meridionale dilunedì hanno vietato l'uso di lingue straniere sulla segnaletica pubblica. Un'altra ventata nazionalistica. L'assemblea legislativa diha votato le nuove regole, che entreranno in vigore il 1° settembre. Il sindaco Yevgeny Naumov ha affermato che i cambiamenti aiutano ad unire 'l'aspetto architettonico del capoluogo ......ha aggiunto che per chiunque dovesse allearsi a Mosca e Minsk ci sarebbero armi nuclearia ... E un drone non identificato è caduto nelle campagne del territorio russo di. Non si sono ...... e ha dichiarato che droni e tentativi di assassinio sono solo 'manipolazioni'in scena dalla ...da 20mila metri cubi provocato dall'impatto di un drone in un deposito nella regione di, ...

A Krasnodar messe al bando dalla segnaletica pubblica le parole straniere Globalist.it

Il sindaco Yevgeny Naumov ha affermato che i cambiamenti aiutano ad unire “l’aspetto architettonico del capoluogo regionale in un unico stile”. Poi in separata sede ci spiegherà cosa c’entra ...Nella notte di oggi alcuni missili russi si sono diretti verso Kiev, capitale ucraina, minacciandola. Gli armamenti sono poi stati bloccati.