A Kiev le sirene suonano senza sosta. La gente cerca riparo nella metro

(Di martedì 30 maggio 2023) Le sirene d'allarme continuano a suonare e la contraerea non ha riposo mentre droni e missili continuano a segnare questa fase del conflitto. Ieri nuovi attacchi alla capitale ucraina,

L'esercito diha ammesso che è stata colpita una struttura militare nella regione di ... L'attacco di metà mattina ha fatto seguito a una notte difficile, in cui led'allarme non hanno ...Dopo due notti di bombardamenti nella mattinata leantiaeree sono risuonate adove sono state avvertite forti esplosioni. I cittadini della capitale ucraina sono fuggiti nei rifugi mentre, nel distretto di Obolonsky, alcuni frammenti dei ...E' stata una notte ma anche una mattinata difficile quella del 29 maggio per gli abitanti di. Dopo una nottata in cui massicci bombardamenti russi, più di 50 hanno tentato di colpire la ...d'...

Le forze di Kiev: presto l'offensiva. Missili russi sulla capitale, artiglieria ucraina su Belgorod - La prima ministra lituana Simonyte: "La Russia usa la disinformazione contro la democrazia" - La prima ministra lituana Simonyte: "La Russia usa la disinformazione RaiNews

È stato sferrato ieri il più brutale attacco dall’inizio della guerra contro la Capitale ucraina che non rinuncia a celebrare l’anniversario della sua fondazione: “Nel corso della storia – ha affermat ...Crisi Ucraina (Internazionale) Giornata di attacchi da Kharkiv a Odessa, dove vengono colpite le strutture portuali. L’Ucraina torna a reclamare l’invio di F-16. Di Sabato Angieri ...