A Gragnano rivivono i versi di Dante Alighieri

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. A ridare voce al sommo poeta sarà l'attore Davide Ferrari. Lo farà giovedì prossimo, 1 giugno 2023, alle ore 21.30 nella Chiesa del Carmine. L'iniziativa si inserisce nel cartellone della prima edizione della Notte dei Santuari, manifestazione promossa dall'ufficio turistico della diocesi Sorrento-Castellammare. Lo spettacolo ci farà rivivere l'ultimo canto della Divina Commedia. È il canto in cui si chiude il percorso spirituale del poeta che lo porta a contemplare "l'Amore che governa il sole e tutte le stelle". Al'amministrazione comunale è accanto alla diocesi in quest'evento che si preannuncia come un momento di grande riflessione sulla fede e sul padre della letteratura italiana.