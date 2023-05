A Good Person 2023 Chi è veramente una buona persona?

Ma la vita lo ha segnato in altro modo, tutte cose che hanno portato alla scrittura di A, un piccolo film girato in 21 giorni nella città in cui Braff è nato e cresciuto con protagonista ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Scritto e diretto dal regista e attore Zach Braff, al suo quarto film dietro la macchina da presa, Aporta sullo schermo le complessità etiche ed emotive della vita umana, in un delicato racconto che parla di fallimenti, ma anche di redenzione e perdono. Protagonista è la candidata all' ...Oggi Braff torna a dirigere Morgan Freeman in A, questa sera su Sky Cinema e in streaming su Now, un film di buoni sentimenti le cui ottime prove d'attore - di Freeman e soprattutto dell'...

‘A Good Person’, la cognizione del dolore secondo Zach Braff Rolling Stone Italia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Arriva in esclusiva su Sky "A Good Person", film targato Sky Original scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff, dal 30 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e ...