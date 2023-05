9 assurdità che ti hanno raccontato sul cibo e sull' alimentazione

(Di martedì 30 maggio 2023) L'ananas fa dimagrire, bere acqua e limone la mattina purifica, mangiare cibi integrali non fa ingrassare… Quante affermazioni simili abbiamo sentito o anche pronunciato? Un libro si è prefissato di smontarle una per una. Ecco 9 convinzioni alimentari ben radicate, ma che nonvalidità scientifica

Per avere la misura di questa, basta guardare ai processi di decolonizzazione: nessun ... Piuttosto la storia ci ha insegnatodove si distruggono le culture e si cancella la memoria lì c'è ..."Non sottovalutare la stupiditàquesta situazione può raggiungere", dice un personaggio, e come ... Nonostante l'abbondanza di, questa serie non è mai del tutto ...Questo significa in praticaadottando uno stile alimentare sano, ovvero caratterizzato da una ... Cellular Meat ovvero la carne coltivata "Sfuggiremo all'di far crescere un pollo intero, ...