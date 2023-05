365 giorni con Maria | 30 maggio La Madonna protegge tutta l’Europa da un grave pericolo

(Di martedì 30 maggio 2023) La vicenda dell’intervento straordinario della Vergineche vede gli europei scendere in campo contro laminaccia. Ladi Gibilterral’intera Europa, esattamente nel punto in cui si “incrocia” con l’Africa. Nel 711 gli arabi sbarcano a Gibilterra per conquistare la Spagna e decidono di costruire una moschea sul promontorio. Intorno al L'articolo proviene da La Luce di

"C'è un problema di un lavoro di lunga lena da fare - ha detto l'ex ministro - di ricostruzione di un partito, in tutte le realtà,all'anno"."È evidente che da soli non si vince - ha ...In caso di più CU si devono sommare ipresenti in ognuna di esse ma attenzione, la somma in ogni caso non deve eccedere ie se supera questo dato andrà inserito nella colonna 1 il ...Gli avatar virtuali, presenti nella roadmap ufficiale di Microsoftda ormai molti mesi, ... I nuovi spazi immersivi saranno disponibili in anteprima nei prossimi, in vista di un lancio più ...

365 giorni All Inclusive, e l'inclusione sarà la normalità Idea Ginger

A Cervesina, Pavia, c’è LocaI green che dà lavoro a 15 persone e sforna 80 mila buste di confezioni per la grande distribuzione ...E’ iniziata "365 giorni All Inclusive", la campagna di raccolta fondi online promossa da All Inclusive sport, ideata per dare la possibilità a sessanta bambini con disabilità di fare sport […] ...