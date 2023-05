17 persone in orbita | è record

(Di martedì 30 maggio 2023) Sei taikonauti (cinesi) sulla Tiangong, tre cosmonauti (russi) e cinque astronauti sulla Iss. Mai così tanti. Due stazioni che riflettono due modelli nella competizione per la Luna nei prossimi anni. La Cina vuole farcela per il 2030

Diciassetteche abitano nello spazio. È successo giusto per qualche ora e vale più per le statistiche, ma è comunque un record, destinato a essere infranto presto. Quando in Italia erano le 8:30 del ...Un lancio perfetto che ha "allargato" la popolazione di esseri umani attualmente presenti nello Spazio, portandola al numero record di 17incontemporaneamente: si tratta di sei ...Capito Lupi Vuole agganciare una navicella più grande e proiettarsi fuori dall'di uno ... perché nel caso Orlandi sono stati tirati in ballo ambiti, circostanze eche hanno molto a che ...

Scopri il nuovo record spaziale con la navicella cinese Shenzhou 16: ben 17 persone in orbita terrestre! Un traguardo epico nell'esplorazione spaziale.Starship è l'astronave dei sogni di SpaceX che permetterà all'umanità di raggiungere luoghi che non ha mai raggiunto prima.