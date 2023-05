Zuppa di Porro 29 maggio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 29 maggio 2023)di. Oggi non c’è veramente niente, ma grazie alla Rai vi farò divertire. C’è un imbarazzante Rossella, il direttore che già aveva randellato dal Fatto, che parla di Telemeloni. Per fortuna che senza saperlo gli srisponde Mughini culla Verità che sfotte queste vittimelle di sinistra. E poi il pianto greco di fazio&co. Toc toc, ma ragazzi se ne sono andati, non li ha mandato via nessuno. L’unico che vogliono far fuori, semmai è barbareschi. E bracalini sfotte damilano. Strage di ragazzi e chiusure delle scuole, ben 2600 in meno Ha vinto Erdogan e anche un po’ Putin dce la stampa. Hanno vinto i popolari spagnoli e la mitica governatrice di Madrid, ma nessuno lo mette in evidenza. Semprini e il default usa che si allontana. La loy e l’economista che guida gli ambientalisti. E sì poi ci sono le polemiche dello stracavolo sul Pnrr, fuffa con ...