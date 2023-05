Durante la visita, avvenuta il 26 maggio,ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno a, affermando che 'l'Ucraina sarà libera'. Non si è fatta attendere la risposta di Mosca. Il ...... alla vigilia delle celebrazioni per la fondazione della capitale ucraina, il presidenteinvia un nuovo messaggio: "Nel corso della sua storia,ha assistito a varie atrocità da parte ...... alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , dell'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk e l'ambasciatore di Italia aPier Francesco Zazo, in felpa e ...

Zelensky: "Kiev sopravvive, Mosca non sarà salvata dai droni" - Il Sole 24 ORE

La Russia ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro l’Ucraina nelle prime ore del 29 maggio utilizzando droni e missili da crociera. Secondo quanto riporta Kyiv Independent, ha affermato c ...'Oggi il nostro paese ha subito uno dei più grandi attacchi russi: 54 droni contemporaneamente. Quasi tutti sono stati abbattuti... Quasi!'. Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky mentre è in c ...