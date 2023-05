Zanzara tigre già all' assalto | con i nubifragi riproduzione più veloce I consigli dello zoologo per difendersi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Agguerrita più che mai, a Roma il ritorno dellasi sta facendo sentire, soprattutto sulle caviglie: parchi, cimiteri e fermate dei bus sono già offlimits. Ed è corsa ai rimedi in ...

Agguerrita più che mai, a Roma il ritorno dellasi sta facendo sentire, soprattutto sulle caviglie: parchi, cimiteri e fermate dei bus sono già offlimits. Ed è corsa ai rimedi in farmacia. Sono riapparse improvvisamente, in massa, e a ...La delibera pone al centro le misure preventive nella lotta alle arbovirosi e quindi al proliferare della, rimandando solo a disinfestazioni straordinarie e solo con il parere ..."La presenza di acqua stagnante e il caldo potrebbero aumentare la presenza di uova e larve della- osserva Broccolo - . Per questo è consigliabile fare controlli e campionamento delle ...

Lotta senza quartiere alla diffusione della zanzara tigre in città: multe a chi non combatte l'Adige

Agguerrita più che mai, a Roma il ritorno della zanzara tigre si sta facendo sentire, soprattutto sulle caviglie: parchi, cimiteri e fermate dei bus sono già offlimits. Ed ...Cosa ci prospetta il futuro Quali sono i rischi concreti per il Ticino Il Dipartimento sanità organizza un convegno per specialisti ...