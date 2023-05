Zaccheroni | «Finali europee? Fiducioso per tutte | sulla Juve…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Le parole di Alberto, ex allenatore, sulleche vedranno protagoniste Inter, Roma e Fiorentina Alberto, ex allenatore di Serie A, ha parlato a Radio Anch'io Sport. PAROLE – «Ho sensazioni positive pere tre le italiane. La finale più difficile è quella dell'Inter, ma mi sarei preoccupato di più se fosse stata una sfida sui 180 minuti. In gara secca può succedere di tutto. Juve? Mi sembra una squadra che fa grande fatica a concretizzare. I realizzatori non mancano, ma abbiamo visto anche ieri le difficoltà nell'ultima porzione di campo. Probabilmente anche l'assenza di Vlahovic si fa sentire, gli altri sono tutti più bravi a rifinire che a concludere».