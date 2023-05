X Factor | saltano Dargen e Rkomi | chi ci sarà al loro posto

Leggi su biccy

(Di lunedì 29 maggio 2023) Da più di un mese circolano voci sul possibile abbandono diad Xe adesso sembra che nonl’unico giudice ad abbandonare il talent. Stando a quello che riporta Pipol Gossip ancheD’Amico non tornerà dietro al famoso bancone, mentre sarebbero confermati Fedez e Ambra Angiolini. E chi prenderà ildei due cantanti in uscita? Il mese scorso Il Messaggero ha parlato di un quasi certo comeback di Morgan aldi, mentre pare che per sostituireabbiano pensato a uno tra Tananai, Rose Villain e Lazza. “Sul bancone della giuria della nuova edizione di Xvedremo senza dubbio, confermati, Ambra Angiolini e Fedez. Alditroveremo Morgan. Salterebbe ...