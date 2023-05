WWE | Possibile ritorno a Raw! Superstar infortunata avvistata vicino all’arena e non solo

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 maggio 2023) Archiviato Night of Champions, la WWE si tuffa subito in una nuova settimana che aprirà la “Road to Money in the Bank”. Già stasera si terranno i primi match di qualificazione ai due Money in the Bank Ladder Match, uno maschile ed uno femminile, ma non. Alcuni insider danno per certo ildi unaassente da diverso tempo. Ciampa è ad Albany,il rientro ed ildei DIY? Secondo le ultime indiscrezioni, Tommaso Ciampa si trova ad Albany, New York, sede dell’odierna puntata di Raw. Lo Psycho Killer è fuori dalle scene da tempo ormai e, nelle ultime settimane, si vociferava l’imminente rientro per sfidare Kevin Owens e Sami Zayn in quel di Summerslam insieme all’ex tag-team partner Johnny Gargano. Vedremo se questo “dream match” si realizzerà e se davvero ...