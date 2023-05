WhatsApp | nuova funzione per le chiamate | non potrai farne a meno

Leggi su chenews

(Di lunedì 29 maggio 2023)sta per implementare unache riguarda lesulla piattaforma: potrebbe essere una vera svolta. Gli sviluppatori di casa Meta sono sempre alla costanza ricerca di funzionalità che sorprendano l’utente. In queste settimane,si è messa in evidenza in tal senso e anche in questo caso con un’opzione che potrebbe rivoluzionare tutto. Lache riguarda le– CheNews.itL’evoluzione della piattaformaè sempre costante e a dir poco incredibile. Una trasformazione che prima si palesa in fase di test permettendo ai beta tester di valutarla per poi diffondersi a tutti gli utenti. In questo caso, lafunzionalità è ...