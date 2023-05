West Ham | Moyes | “Servirà un grande sforzo con la Fiorentina | sono davvero tosti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il tecnico delHam, David, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 in Premier League. Qui si è soffermato sulle prestazioni di Pablo Fornals in vista della finale di Conference League contro la: “È stato un po’ sfortunato per lunghi periodi della stagione, ma sta giocando bene. Ha giocatobene ad Alkmaar, ha fatto bene contro il Leeds penso che abbia fornito una buona prova anche contro il Leicester. Sicuramente sta facendo bene ed è sulla strada giusta per guadagnarsi un posto da titolare. Sta segnando con continuità ed è soprattutto questa la cosa di cui abbiamo bisogno”. E ancora: “Ora dobbiamo gestire la settimana che abbiamo prima della finale. Abbiamo una squadra quasi al completo,tutti in buona forma e l’umore è alto. Intorno al club tutti ...