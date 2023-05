Wanda Nara | lo scatto in ascensore è da infarto | la mise mostra quasi tutto

Tra le ultime notizie di gossip di oggi 29 maggio 2023 troviamo le curve pericolose di Marialuisa Jacobelli,e Ivana Knoll oltre al momento difficile di Nina Moric . Ecco quindi gli spunti ...... eletta tra le più belle e intriganti 'wags' di sempre! Sappiamo che il suo arrivo a Milano è coinciso con l'avvicinamento a, connazionale e moglie di Mauro Icardi . Le due sono diventate ...Non trascorre giorno in cuie Mauro Icardi non siano protagonisti sui social. Un post criptico, una stories polemica o un gossip, sono da anni una delle coppie più chiacchierate e seguite sul web. Tra gli ultimi ...

Icardi, gesto social per l'anniversario di nozze: la reazione di Wanda Nara Tuttosport

La presunta nuova fiamma di Icardi ha fatto una rivelazione clamorosa. La donna ha ricevuto delle minacce via telefono. Tutti i dettagli ...Wanda Nara ha saputo farsi amare dal proprio pubblico con degli scatti da urlo e non solo. Sono tantissimi i commenti ricevuti da Wanda Nara per questo post, quasi 100 mila like e… Leggi ...