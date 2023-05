“Walter Nudo sei un surgelato!” | Rosa Chemical contro il video sulla pubblicità dal “messaggio sbagliato”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nelle scorse settimane,aveva espresso una dura criticaunadi Valentino esposta all’aeroporto di Linate: “In questanon vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità“, le sue parole in undiventato subito virale sui social. Ora, a distanza di molti giorni,torna a gamba tesa sull’argomento. Il cantante, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, si è più volte dichiarato apertamente fluido e contrario agli stereotipi di genere ha commentato in modo lapidario le parole dell’attore: nelle sue stories di Instagram ha condiviso infatti ildicon un commento ironico che ha spiazzato i fan: “sei un ...

Rosa Chemical dice la sua a distanza di settimane sul 'caso'. Il cantante ha condiviso il video in cui si vede l'ex attore e ex pugile criticare la pubblicità di Valentino . Il video diè diventato virale in queste settimane per i toni con ...... prima di andare a letto, il padre, mentre lo aiutava a spogliarsi, ne metteva ala ...ebbe anche una fidanzata, di nome Valeria. Dopo che lei lo lasciò in seguito a uno dei suoi arresti per ...La seconda stagione viene invece vinta da Daniele Bossari mentre la terza dall'attore. GF Vip: chi ha vinto le altre edizioni Dopo Ilary Blasi, a condurre il programma troviamo Alfonso ...

Rosa Chemical: «Walter Nudo sei un surgelato». L'attacco sul caso messaggio sbagliato della pubblicità leggo.it

Rosa Chemical dice la sua a distanza di settimane sul "caso Walter Nudo". Il cantante ha condiviso il video in cui si vede l'ex attore e ex ..."Non mi hanno capito, mi hanno frainteso. E soprattutto credono che io discrimini". Con un video postato sul suo canale TikTok, Walter Nudo ha deciso di replicare alle critiche ricevute ...