Volo cancellato | cosa fare e come ottenere un rimborso

"Dapprima ci hanno informati che ilera in ritardo, poi alle 21,13 che ilera stato. Ci hanno detto che il primoutile sarebbe stato martedì mattina e nulla più. Nessuna ...Vissuta e cresciuta a Parigi, sbarca a Seoul quasi per sbaglio dopo che il suoper Tokyo viene. Qui incontra Tena, la receptionist dell'hotel, che la convince a rintracciare la sua ...ilEasyJet Napoli - Palermo delle ore 19.45. Esplode la rabbia dei passeggeri. In 150 sono rimasti a terra, 'non riprotetti e trattati come bestiame', dice all'Italpress la dottoressa ...

Volo cancellato da Napoli a Palermo, la rabbia dei passeggeri: "Trattati come bestiame" La Repubblica

Il volo Easyjet Napoli-Palermo ieri è stato cancellato ieri sera e in aeroporto è esplosa la rabbia dei passeggeri. In 150 sono rimasti a terra. “Non siamo stati riprotetti, ci hanno trattati come bes ...Cancellato il volo EasyJet Napoli Palermo delle ore 19.45. Esplode la rabbia dei passeggeri. In 150 sono rimasti a terra, "non riprotetti e trattati come ...