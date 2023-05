Volley femminile | VNL 2023 Ad Antalya inizia l’avventura azzurra con quattro sfide mozzafiato

(Di lunedì 29 maggio 2023) E’ subito battaglia per l’Italia delche adin Turchia affronta da domani il primo slot didella VNLcon l’obiettivo di mettere fieno in cascina per la conquista di un posto nelle finali di luglio.partite in programma questa settimana: due sulla carta abbordabili ma che nascondono tante insidie contro Thailandia e Polonia e due molto complicate contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti e contro le padrone di casa della Turchia, con in panchina il “debuttante” campione del mondo in carica Daniele Santarelli. Si parte con la Thailandia, una squadra che lo scorso anno ad inizio stagione fu in grado di mettere alla berlina tante rivali di alto rango con un gioco fatto di difesa e di velocità a cui le avversarie hanno impiegato un po’ di ...

SERENA SCOGNAMILLO, LIBERO CUNEO GRANDA VOLLEY «Quando è arrivata la chiamata di Cuneo non ci ho pensato su due volte: per me è un onore e una grandissima opportunità, che sono determinata a sfruttare ...