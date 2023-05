Vivere non è un gioco da ragazzi | trama e anticipazioni 29 maggio 2023

(Di lunedì 29 maggio 2023)non è undatorna stasera in tv lunedì 29in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della nuova fiction con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAnon è unda– episodio 5. È la serata in cui i conflitti raggiungono il culmine a tutti i livelli: rischi concreti, rapporti interpersonali, contraddizioni irrisolte dei singoli. Lele, per amore di Serena, si decide ad affrontare le sue responsabilità e scopre il fine dell’ambiguo poliziotto che lo indaga. Ma l’amore per Serena ha un nuovo, imprevedibile ostacolo, e la minaccia dei criminali ...

Vivere non è un gioco da ragazzi, stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni Today.it

