Vivere non è un gioco da ragazzi stasera su Rai 1 | ultima puntata | trama e cast degli episodi

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 29 maggio 2023)su Rai 1, in prima serata, va in onda l'dinon è unda, la miniserie con Claudio Bisio dallo stesso produttore di Mare fuori Su Rai 129 maggio, in prima serata, va in onda l'della miniserienon è unda. Il progetto è basato sul libro 'Il giro della verità' di Fabio Bonifacci. La prima stagione di questa serie è stata composta da sei, Raiuno li ha trasmessi in tre prime serate.non è undaè diretta da Rolando Ravello. Roberto Sessa è il produttore esecutivo. La fiction è prodotta da Picomedia e da Rai ...