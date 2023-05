Virgin Galactic ritrova la via dello spazio

(Di lunedì 29 maggio 2023) A quasi due anni dal'ultimo volo con equipaggio dell'aereo razzo SpaceShipTwo laè tornata a portare sei persone, benché per pochi minuti, oltre il limite. Questa missione spiana la strada per l'avvio dei voli con i passeggeri paganti.

Chiara Pertosa, di Sitael che aveva firmato cinque anni fa l'accordo condel magnate Branson, ammette che adesso ci sono difficoltà., utilizzando una norma del codice ...Dopo avere prospettato voli suborbitali dallo spazioporto di Grottaglie, con il know how di, la società statunitense è fallita ed ora non ci sono molte possibilità concrete di dare ...Dopo un'interruzione durata quasi due anni, il veicolo spaziale SpaceShipTwo Vss Unity diè tornato in volo. Questa missione segna un passo importante per la compagnia di Richard Branson, in quanto si prevede che sia l'ultimo test prima dell'avvio ufficiale del turismo ...

