Virgin Galactic fallita | che succede per i voli suborbitali da Grottaglie? Perrini attacca Emiliano Pertosa ammette difficoltà

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’attacco del consigliere regionale pugliese Renatoal presidente Micheleè frontale. Dopo avere prospettatodallo spazioporto di, con il know how di, la società statunitense èed ora non ci sono molte possibilità concrete di dare luogo a questa innovativa prospettiva per lo scalo pugliese. Chiara, di Sitael che aveva firmato cinque anni fa l’accordo condel magnate Branson,che adesso ci sono, utilizzando una norma del codice fallimentare degli Usa, ha venduto patrimoni societari. Ha ricavato 36 milioni di ...

Dopo un'interruzione durata quasi due anni, il veicolo spaziale SpaceShipTwo Vss Unity di Virgin Galactic è tornato in volo. Questa missione segna un passo importante per la compagnia di Richard Branson, in quanto si prevede che sia l'ultimo test prima dell'avvio ufficiale del turismo spaziale. Virgin Galactic ha completato con successo la missione Unity 25. L'azienda fondata da Richard Branson ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, quindi è pronta per il primo volo commerciale.

L'attacco del consigliere regionale pugliese Renato Perrini al presidente Michele Emiliano è frontale. Dopo avere prospettato voli suborbitali dallo spazioporto di Grottaglie, con il know how di Virgin Galactic, la società statunitense è in difficoltà ed ora non ci sono molte possibilità concrete di dare luogo a questa innovativa prospettiva per lo scalo pugliese. Parabola discendente per Virgin Orbit. La piccola società di lancio di satelliti californiana del magnate Richard Branson (il 75% controllato dalla Virgin Investment di Branson) ha annunciato la cessazione delle operazioni.