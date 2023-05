Violenza in carcere | a Catania aggrediti un assistente e un agente

(Di lunedì 29 maggio 2023) Une un sovrintendente di Polizia penitenziaria sono statineldi Piazza Lanza. Per uno di loro, colpito al volto con uno sgabello da un detenuto di origini palermitane,...

Proprio Algozzino nelle scorse settimane aveva segnalato le "gravissime carenze di organico" neldi piazza Lanza "con 212 agenti di Polizia penitenziaria in organico invece dei 347 previsti". ...Lo smantellamento dei programmi istituzionali di sostegno alle sopravvissute alladi ... tra le quali le sparizioni forzate, il sistematico uso del, la tortura e il maltrattamento, ...Sono stati discussi i seguenti argomenti:, Democrazia, Diritti Umani, Emergenza, Esteri, ... Islam, Omosessualita', Onu, Penale, Roma, Salute, Sicurezza, Unione Europea,

Sollicciano, ancora violenze RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Un assistente e un sovrintendente di Polizia penitenziaria sono stati aggrediti a Catania nel carcere di Piazza Lanza. Per uno di loro, colpito al volto con ...