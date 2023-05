Vinicio Capossela | «I vini naturali sono di sinistra?»

(Di lunedì 29 maggio 2023) In un'intervista al Gambero rosso, il cantautore si lascia andare a riflessioni enogastro-politiche. Del tipo: «Ho visto le menti migliori della mia generazione perdersi nel nettare deimentre intanto l’estrema destra si prendeva l’elettorato e il Paese»

dedica alla sua Scandiano, il paese che lo ha visto crescere e dove conserva ancora tanti legami, uno spettacolo che affonda le radici nel paese in cui nacquero Matteo Maria Boiardo ...Un'urgenza e una smania uniscono Italo Calvino ,e i maestri Luigi Nono e Luciano Berio . E, passando da Bach, Mozart e Beethoven arrivano fino al pianista Roberto Prosseda . E' l'urgenza di raccontare, tramandare, unire la ...Oggi si riparTe con Gino Castaldo, Makkox, Matteo Bussola, Alex Bellini e l'attesissimo ritorno a Scandiano di, in concerto in Piazza Fiume a partire dalle 21.30. Domani ancora ...

In un'intervista al Gambero rosso, il cantautore si lascia andare a riflessioni enogastro-politiche. Del tipo: «Ho visto le menti migliori della mia generazione perdersi nel nettare dei vini naturali ...